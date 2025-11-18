Nouveau spectacle en rodage LA BAJON

81 Place Travot Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 21:00:00

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18 2025-11-19

La nouvelle Bajon est arrivée !

Dis donc avec ce qu’il se passe en ce moment vous devez avoir du boulot les humoristes…!

Cette phrase, La Bajon l’entend tous les jours, être un humoriste dans le monde actuel avec interdiction d’en rire, c’est comme enfermer un diabétique dans une confiserie.

Mais comment faire une blague sans avoir sur le dos les féministes, les masculinistes, les wokistes, les religieux, les conspirationnistes, les parapentistes… ?

La Bajon s’en fout, elle a le dos assez large pour tous les accueillir.

​Faire des vannes est devenu un sport extrême, elle vous invite à faire le grand saut. .

81 Place Travot Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 23 43 contact@lebalcon-cholet.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Nouveau spectacle en rodage LA BAJON Cholet a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais