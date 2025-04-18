Visite guidée Dans les coulisses du 9ème Art ! Angoulême

Début : Jeudi 2025-08-21 14:00:00

fin : 2025-08-21 17:00:00

La BD se fait le mur ! suivez le guide et à chaque étape découvrez les secrets des murs peints jusqu’aux réserves du musée de la Bande dessinée.



Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

English :

Follow the guide and discover the secrets of painted walls, right up to the reserves of the Comic Strip Museum.



Reservations required at the Tourist Office.

German :

Comics gehen an die Wand! Folgen Sie dem Führer und entdecken Sie bei jedem Schritt die Geheimnisse der bemalten Wände bis hin zu den Lagerräumen des Comicmuseums.



Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

Italiano :

Seguite la guida e scoprite a ogni tappa i segreti delle pareti dipinte fino alle riserve del Museo del Fumetto.



Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Siga al guía y descubra en cada etapa los secretos de las paredes pintadas hasta las reservas del Museo del Cómic.



Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo.

