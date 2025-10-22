NOUVEAUTÉ 2025 Les petits Biblio’créatifs Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage

Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

2025-10-22

La Médiathèque invite vos enfants à un atelier bibliocréatif, un voyage unique où les livres deviennent des passerelles vers leur monde intérieur et leur créativité.

Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53

English :

The Médiathèque invites your children to a bibliocreative workshop, a unique journey where books become gateways to their inner world and creativity.

German :

Die Mediathek lädt Ihre Kinder zu einem bibliokreativen Workshop ein, einer einzigartigen Reise, bei der Bücher zu Brücken zu ihrer inneren Welt und ihrer Kreativität werden.

Italiano :

La Médiathèque invita i vostri bambini a partecipare a un laboratorio bibliocreativo, un viaggio unico in cui i libri diventano porte d’accesso al loro mondo interiore e alla loro creatività.

Espanol :

La Médiathèque invita a sus hijos a un taller bibliocreativo, un viaje único en el que los libros se convierten en puertas de acceso a su mundo interior y a su creatividad.

