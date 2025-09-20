NOUVEAUTÉ Chartres en Lumière BLEU miroir des Hommes et du Ciel Chartres

16 Cloître Notre Dame Chartres Eure-et-Loir

Avec BLEU, le Portail Royal s’anime d’une fresque monumentale eau, ciel, lumière et rêve s’entrelacent pour transformer la cathédrale en un écrin sensoriel. Une plongée poétique où chaque éclat raconte l’invisible, l’absolu et l’éternité.

La cathédrale de Chartres se pare d’un souffle nouveau avec la scénographie BLEU miroir des Hommes et du Ciel. Dans un ballet visuel de huit tableaux, la façade s’embrase de pigments lumineux l’eau jaillit des pierres, des baleines traversent la nef, les éclairs redessinent les arcs et les vitraux deviennent vivants. Plus qu’une projection, c’est une immersion sensorielle qui réunit mémoire, spiritualité et imaginaire, du berceau du monde aux visions de demain. Ici, le bleu n’est pas une couleur mais une expérience celle de la mer et du ciel, du sacré et de l’infini. Ce spectacle inédit, créé pour le millénaire des fondations de la cathédrale, offre aux visiteurs un hymne lumineux à la paix et à la beauté universelle, sublimant l’architecture en une œuvre d’art vivante. .

16 Cloître Notre Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 47 84 communication@agglo-ville.chartres.fr

English :

With BLEU, the Portail Royal comes alive with a monumental fresco: water, sky, light and dreams intertwine to transform the cathedral into a sensory showcase. A poetic plunge into the invisible, into the absolute and into eternity.

German :

Mit BLEU wird das Königstor mit einem monumentalen Fresko zum Leben erweckt: Wasser, Himmel, Licht und Träume verflechten sich, um die Kathedrale in ein Schmuckkästchen für die Sinne zu verwandeln. Ein poetischer Tauchgang, bei dem jeder Splitter vom Unsichtbaren, vom Absoluten und von der Ewigkeit erzählt.

Italiano :

Con BLEU, la Porta Reale si anima di un affresco monumentale: acqua, cielo, luce e sogni si intrecciano per trasformare la cattedrale in uno scrigno sensoriale. È un tuffo poetico nell’invisibile, nell’assoluto e nell’eternità.

Espanol :

Con BLEU, la Puerta Real cobra vida con un fresco monumental: agua, cielo, luz y sueños se entrelazan para transformar la catedral en un joyero sensorial. Es una inmersión poética en lo invisible, en lo absoluto y en la eternidad.

