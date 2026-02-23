Nouveauté Visite guidée archéo’nature Site archéologique Villa Gallo Romaine Saint-Saturnin-du-Bois
Nouveauté Visite guidée archéo’nature Site archéologique Villa Gallo Romaine Saint-Saturnin-du-Bois vendredi 10 avril 2026.
Nouveauté Visite guidée archéo’nature
Site archéologique Villa Gallo Romaine 25 bis rue des Tilleuls Saint-Saturnin-du-Bois Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 16:00:00
fin : 2026-04-17 17:00:00
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-17 2026-07-10
Redécouvrez le site archéologique et sa biodiversité à travers les thématiques de l’histoire agricole et de l’archéologie environnementale.
Ouvert à tous. Les mineurs restent sous la responsabilité d’un adulte accompagnateur payant.
Sur réservation.
.
Site archéologique Villa Gallo Romaine 25 bis rue des Tilleuls Saint-Saturnin-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 12 10 contact@aunis-maraispoitevin.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Rediscover the archaeological site and its biodiversity through the themes of agricultural history and environmental archaeology.
Open to all. Minors must be accompanied by a paying adult.
Reservations required.
L’événement Nouveauté Visite guidée archéo’nature Saint-Saturnin-du-Bois a été mis à jour le 2026-02-23 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin