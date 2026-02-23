Nouveauté Visite guidée archéo’nature Site archéologique Villa Gallo Romaine Saint-Saturnin-du-Bois

Nouveauté Visite guidée archéo’nature

Site archéologique Villa Gallo Romaine 25 bis rue des Tilleuls Saint-Saturnin-du-Bois Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2026-04-10 16:00:00

fin : 2026-04-17 17:00:00

2026-04-10 2026-04-17 2026-07-10

Redécouvrez le site archéologique et sa biodiversité à travers les thématiques de l’histoire agricole et de l’archéologie environnementale.

Ouvert à tous. Les mineurs restent sous la responsabilité d’un adulte accompagnateur payant.

Sur réservation.

Site archéologique Villa Gallo Romaine 25 bis rue des Tilleuls Saint-Saturnin-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 12 10 contact@aunis-maraispoitevin.com

English :

Rediscover the archaeological site and its biodiversity through the themes of agricultural history and environmental archaeology.

Open to all. Minors must be accompanied by a paying adult.

Reservations required.

