Nouveaux clients : votre Rosé Bon Vivant offert !, Clermont-Ferrand – Polydôme, Clermont-Ferrand

Nouveaux clients : votre Rosé Bon Vivant offert ! Jeudi 30 avril, 09h00 Clermont-Ferrand – Polydôme Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T09:00:00+02:00 – 2026-04-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T09:00:00+02:00 – 2026-04-30T17:00:00+02:00

Votre première commande groupée ViniPro récompensée !

Le vin est avant tout une histoire de partage. C’est pourquoi, pour toute ouverture d’une commande groupée effectuée durant l’événement, nous avons le plaisir de vous offrir une bouteille de Bon Vivant Rosé.

Offre exclusivement réservée aux nouveaux clients, dans la limite des stocks disponibles.

Clermont-Ferrand – Polydôme Place du 1er Mai, 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Champfleuri Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

