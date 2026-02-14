Nouveaux clients : votre Rosé Bon Vivant offert !, Marseille – Parc Marseille Chanot, Marseille

Nouveaux clients : votre Rosé Bon Vivant offert ! 3 et 4 mars Marseille – Parc Marseille Chanot Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-03T09:00:00+01:00 – 2026-03-03T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-04T09:00:00+01:00 – 2026-03-04T17:00:00+01:00

Votre première commande groupée ViniPro récompensée !

Le vin est avant tout une histoire de partage. C’est pourquoi, pour toute ouverture d’une commande groupée effectuée durant l’événement, nous avons le plaisir de vous offrir une bouteille de Bon Vivant Rosé.

Offre exclusivement réservée aux nouveaux clients, dans la limite des stocks disponibles.

Marseille – Parc Marseille Chanot 114 Rdpt du Prado, 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

