Nouveaux clients : votre Rosé Bon Vivant offert !, Metz – Centre de convention du technopôle, Metz

Nouveaux clients : votre Rosé Bon Vivant offert ! 5 et 6 mars Metz – Centre de convention du technopôle Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T09:00:00+01:00 – 2026-03-05T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T09:00:00+01:00 – 2026-03-06T17:00:00+01:00

Votre première commande groupée ViniPro récompensée !

Le vin est avant tout une histoire de partage. C’est pourquoi, pour toute ouverture d’une commande groupée effectuée durant l’événement, nous avons le plaisir de vous offrir une bouteille de Bon Vivant Rosé.

Offre exclusivement réservée aux nouveaux clients, dans la limite des stocks disponibles.

Metz – Centre de convention du technopôle Rue de la grange aux Bois 57072 Metz Metz 57072 Grange-aux-Bois Moselle Grand Est

