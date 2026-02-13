Nouveaux clients : votre Rosé Bon Vivant offert !, Saint-Aignan-sur-Cher – Zoo de Beauval, Saint-Aignan

Nouveaux clients : votre Rosé Bon Vivant offert ! Jeudi 26 mars, 09h00 Saint-Aignan-sur-Cher – Zoo de Beauval Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T09:00:00+01:00 – 2026-03-26T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-26T09:00:00+01:00 – 2026-03-26T17:00:00+01:00

Votre première commande groupée ViniPro récompensée !

Le vin est avant tout une histoire de partage. C’est pourquoi, pour toute ouverture d’une commande groupée effectuée durant l’événement, nous avons le plaisir de vous offrir une bouteille de Bon Vivant Rosé.

Offre exclusivement réservée aux nouveaux clients, dans la limite des stocks disponibles.

Saint-Aignan-sur-Cher – Zoo de Beauval Avenue du Blanc Saint-Aignan Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Les nouveaux clients bénéficient d’une bouteille de Bon Vivant Rosé offerte pour l’ouverture d’une commande groupée.