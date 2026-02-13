Nouveaux clients : votre Rosé Bon Vivant offert !, Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole, Aussonne

Nouveaux clients : votre Rosé Bon Vivant offert ! 26 et 27 mars Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T09:00:00+01:00 – 2026-03-26T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T09:00:00+01:00 – 2026-03-27T17:00:00+01:00

Votre première commande groupée ViniPro récompensée !

Le vin est avant tout une histoire de partage. C’est pourquoi, pour toute ouverture d’une commande groupée effectuée durant l’événement, nous avons le plaisir de vous offrir une bouteille de Bon Vivant Rosé.

Offre exclusivement réservée aux nouveaux clients, dans la limite des stocks disponibles.

Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Concorde avenue 31840 aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie

Les nouveaux clients bénéficient d’une bouteille de Bon Vivant Rosé offerte pour l’ouverture d’une commande groupée.