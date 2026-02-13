Nouveaux clients : votre Rosé Bon Vivant offert !, Tours – Palais des Congrès, Tours

Nouveaux clients : votre Rosé Bon Vivant offert ! 8 et 9 avril Tours – Palais des Congrès Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T09:00:00+02:00 – 2026-04-08T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-09T09:00:00+02:00 – 2026-04-09T17:00:00+02:00

Votre première commande groupée ViniPro récompensée !

Le vin est avant tout une histoire de partage. C’est pourquoi, pour toute ouverture d’une commande groupée effectuée durant l’événement, nous avons le plaisir de vous offrir une bouteille de Bon Vivant Rosé.

Offre exclusivement réservée aux nouveaux clients, dans la limite des stocks disponibles.

Tours – Palais des Congrès 26 Boulevard Heurteloup, 37000 Tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

