Nouveaux cours de yoga Salle des fêtes 1 route de la forest Vicq-sur-Gartempe

Nouveaux cours de yoga

Salle des fêtes 1 route de la forest 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-03-02 2026-03-09 2026-03-16 2026-03-23 2026-03-30 2026-04-06 2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27 2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18 2026-05-25 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-22 2026-06-29

Marine Autexier, professeur de yoga, vous propose des cours de yoga à la salle des fêtes, **à partir du 02 mars,** **tous les lundis de 18h30 à 19h30.**

Ouvert à tous débutant(e)s, expérimenté(e)s, femmes enceintes… .

Salle des fêtes 1 route de la forest 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 28 46 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nouveaux cours de yoga

L’événement Nouveaux cours de yoga Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-02-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne