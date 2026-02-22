Nouveaux cours de yoga Salle des fêtes 1 route de la forest Vicq-sur-Gartempe
Salle des fêtes 1 route de la forest 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe Vienne
Début : 2026-03-02
fin : 2026-06-15
2026-03-02 2026-03-09 2026-03-16 2026-03-23 2026-03-30 2026-04-06 2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27 2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18 2026-05-25 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-22 2026-06-29
Marine Autexier, professeur de yoga, vous propose des cours de yoga à la salle des fêtes, **à partir du 02 mars,** **tous les lundis de 18h30 à 19h30.**
Ouvert à tous débutant(e)s, expérimenté(e)s, femmes enceintes… .
