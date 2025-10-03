Nouveaux horaires Médiathèque de Challes-les-Eaux Challes-les-Eaux

Nouveaux horaires Médiathèque de Challes-les-Eaux Challes-les-Eaux vendredi 3 octobre 2025.

Nouveaux horaires Vendredi 3 octobre, 09h30 Médiathèque de Challes-les-Eaux Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T09:30:00 – 2025-10-03T12:00:00

Fin : 2025-10-03T09:30:00 – 2025-10-03T12:00:00

Nouveau ! la médiathèque élargit ses horaires ! L’occasion de vous offrir un thé ou un café en toute convivialité

Médiathèque de Challes-les-Eaux 75 rue du Grand Barberaz 73190 Challes-les-Eaux Challes-les-Eaux 73190 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 72 62 35 https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/challesleseaux https://www.facebook.com/bibchalles Médiathèque créée en 2005 dans un nouveau bâtiment sur 2 niveaux Accessible en bus, place PMR, parking, rampe d’accès, ascenseur

Nouveau ! la médiathèque élargit ses horaires ! L’occasion de vous offrir un thé ou un café en toute convivialité

C.Rivolly