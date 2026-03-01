Nouveaux regards sur la galaxie d’Andromede CAUM Le Mans

Nouveaux regards sur la galaxie d’Andromede

CAUM 1 Rue Aristote Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 23:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Nouveaux regards sur la galaxie d’Andromede par David VALLS-GABAUD

La galaxie d’Andromede, une jumelle de notre Galaxie, continue de nous surprendre. Les observations recentes ont en effet permis de trouver des nouvelles structures dans son disque et dans le halo, des courants de maree produits par les forces de maree sur des galaxies satellites, et un systeme de nouveaux satellites. Sa distance a pu etre mesuree avec une precision de 3% et la connaissance de son orbite permet de predire son interaction future avec la Voie Lactee. .

CAUM 1 Rue Aristote Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire contactastromaine@gmail.com

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English :

A new look at the Andromede galaxy by David VALLS-GABAUD

L’événement Nouveaux regards sur la galaxie d’Andromede Le Mans a été mis à jour le 2026-03-10 par CDT72