Nouveaux Rêves Festival de courts métrages Méliès Saint-François Saint-Étienne
Nouveaux Rêves Festival de courts métrages Méliès Saint-François Saint-Étienne jeudi 23 avril 2026.
Saint-Étienne
Nouveaux Rêves Festival de courts métrages
Méliès Saint-François 8 rue de la Valse Saint-Étienne Loire
Tarif : 5 – 5 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-23
Un festival non compétitif, des courts-métrages français de tous genres, des technicien·nes du cinéma invité·es.
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Méliès Saint-François 8 rue de la Valse Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes leschiensfantomes@gmail.com
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English : 4th Les Nouveaux Rêves short film festival
A non-competitive festival, featuring French shorts of all genres and guest film technicians.
The programme is currently underway.
L’événement Nouveaux Rêves Festival de courts métrages Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-04-07 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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