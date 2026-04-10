Nouveaux Rêves Festival de courts métrages Méliès Saint-François Saint-Étienne

Saint-Étienne

Nouveaux Rêves Festival de courts métrages

Méliès Saint-François 8 rue de la Valse Saint-Étienne Loire

Tarif : 5 – 5 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-23

Un festival non compétitif, des courts-métrages français de tous genres, des technicien·nes du cinéma invité·es.

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Méliès Saint-François 8 rue de la Valse Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes leschiensfantomes@gmail.com

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English : 4th Les Nouveaux Rêves short film festival

A non-competitive festival, featuring French shorts of all genres and guest film technicians.

The programme is currently underway.

L’événement Nouveaux Rêves Festival de courts métrages Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-04-07 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès