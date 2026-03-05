Nouveaux usages, nouveaux besoins : Exemple de l’intégration de l’IA embarquée Enseirb-Matmeca – Bordeaux INP Talence Jeudi 19 mars, 18h00 Entrée libre et gratuite – Sur inscription

Présentée par Marc Gatti, directeur scientifique et relations académiques, Thales AVS France, correspondant de l’AAE

Jeudi 19 mars 2026 à 18h00

Bordeaux INP / Enseirb-Matmeca (Amphi B) – Avenue des Facultés – Talence

En présentiel seulement – Inscription gratuite et obligatoire

Plus d’infos : urlr.me/4VExnZ

Nous avons tous utilisé l’IA que ce soit pour faire des traitements, plus précisément de l’algorithmie ou que ce soit pour aider à la réalisation d’une tache, dans l’aéronautique comme dans bien d’autres domaines, l’IA peut aider le personnel naviguant et le personnel sol en lui proposant des réponses à des environnements contextuels. Nous nous proposons, dans cet exposé, d’analyser quelles pourraient être les modes d’interactions entre l’humain et la machine (ou le système) en partant d’un référentiel humain- humain.

Conférence organisée par l’Académie de l’air et de l’espace en partenariat avec Bordeaux INP / Enseirb-Matmeca. L’ Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) s’associe à ce cycle de conférences.

Enseirb-Matmeca – Bordeaux INP Avenue des Facultés 33400 Talence



