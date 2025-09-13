Nouveaux voisins, nouveaux amis Saint-Jean-de-la-Ruelle

Nouveaux voisins, nouveaux amis Saint-Jean-de-la-Ruelle vendredi 23 janvier 2026.

Nouveaux voisins, nouveaux amis

27 Rue Bernard Million Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Ce docu-concert donne à suivre la rencontre en chanson entre Merlot et les résidents du Centre d’hébergement d’urgence pour les familles migrantes Paris-Ivry, géré par Emmaüs Solidarité.

Une rencontre les yeux dans les yeux et presque sans mots où les émotions et la musique créent un lien.

Des visages adultes ou enfants, des mélodies afghanes, tchadiennes, irakiennes, roumaines, tibétaines qui racontent un pays, des origines, des identités, un bout d’histoire de chaque individu, des émotions.

Sous forme de portraits, ici pas de discours, on laisse la place à l’imagination du spectateur sans lui donner trop d’informations, juste un ressenti bref et intense.

Un peu comme lors d’une première rencontre. Un regard humain et joyeux sur nos Nouveaux Voisins, nos Nouveaux Amis.

Guitare Manuel MERLOT

Machines, sampleurs, écrans, claviers Cedryck SANTENS

Batterie Thibaut BRANDALISE 12 .

27 Rue Bernard Million Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 79 58 01 billetterie-unisson@ville-saintjeandelaruelle.fr

English :

This docu-concert follows the encounter in song between Merlot and the residents of the Paris-Ivry emergency shelter for migrant families, run by Emmaüs Solidarité.

An almost wordless, eye-to-eye encounter where emotions and music create a bond.

German :

Dieses Doku-Konzert zeigt die Begegnung zwischen Merlot und den Bewohnern der Notunterkunft für Migrantenfamilien Paris-Ivry, die von Emmaüs Solidarité verwaltet wird.

Eine Begegnung Auge in Auge und fast ohne Worte, bei der Emotionen und Musik eine Verbindung schaffen.

Italiano :

Questo docu-concerto segue l’incontro canoro tra Merlot e gli abitanti del centro di accoglienza d’emergenza per famiglie di migranti di Parigi-Ivry, gestito da Emmaüs Solidarité.

È un incontro visivo, quasi senza parole, in cui emozioni e musica creano un legame.

Espanol :

Este docu-concierto sigue el encuentro en forma de canción entre Merlot y los residentes del centro de acogida de urgencia para familias migrantes de París-Ivry, gestionado por Emmaüs Solidarité.

Es un encuentro cara a cara, casi sin palabras, en el que las emociones y la música crean un vínculo.

L’événement Nouveaux voisins, nouveaux amis Saint-Jean-de-la-Ruelle a été mis à jour le 2025-09-13 par ADRT45