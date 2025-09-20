Nouvel accrochage « De Mortelèque à Michelin, histoire du premier siècle de l’émaillage sur lave. » Musée Sahut Volvic

Nouvel accrochage « De Mortelèque à Michelin, histoire du premier siècle de l’émaillage sur lave. » Musée Sahut Volvic samedi 20 septembre 2025.

Nouvel accrochage « De Mortelèque à Michelin, histoire du premier siècle de l’émaillage sur lave. » 20 et 21 septembre Musée Sahut Puy-de-Dôme

Nouvel accrochage permanent : De Mortelèque à Michelin, histoire du premier siècle de l’émaillage sur lave.

L’exposition retrace les cent premières années de cette technique à la croisée des Beaux-Arts, de l’architecture et de l’innovation industrielle, de la première œuvre connue, réalisée en 1827 par Mortelèque, jusqu’à l’homologation des panneaux routiers Michelin en 1931.

Le musée de Sèvres, le musée des Arts et Métiers, le musée Carnavalet ou encore la RATP sont partenaires de ce nouvel accrochage.

Musée Sahut 2 Rue des Ecoles, 63530 Volvic, France Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Situé au cœur du Parc Naturel Régional des volcans d'Auvergne à Volvic, le domaine et le château de Bosredon accueillent depuis 1988 le musée Sahut.

L’édifice du XVIIIe siècle a été construit sur le modèle de villas italiennes néoclassiques par l’architecte riomois Attiret de Mannevil, qui agrémenta l’ensemble d’un jardin inspiré de ceux dessinés par André Le Nôtre, jardinier du roi Louis XIV et maître dans l’art du jardin à la française. Le bâtiment devenu aujourd’hui musée accueille de nombreuses collections d’objets d’art.

Musée Sahut