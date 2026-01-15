Nouvel accrochage Retour en abstractions Musée de Valence, art et archéologie Valence

Nouvel accrochage Retour en abstractions

Musée de Valence, art et archéologie 4 place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-17

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-09-17

Une plongée dans les abstractions de la seconde moitié du 20e siècle et du 21e siècle.

Les œuvres de Simon Hantaï, Julien Discrit, Gilles Aillaud, Hans Hartung, Anna-Eva Bergman et de Jules Olitski sont de retour avec quelques nouveautés !

.

Musée de Valence, art et archéologie 4 place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A plunge into the abstractions of the second half of the 20th and 21st centuries.

Works by Simon Hantaï, Julien Discrit, Gilles Aillaud, Hans Hartung, Anna-Eva Bergman and Jules Olitski are back, with a few new additions!

L’événement Nouvel accrochage Retour en abstractions Valence a été mis à jour le 2026-01-12 par Valence Romans Tourisme