Nouvel accrochage Retour en abstractions Musée de Valence, art et archéologie Valence jeudi 17 septembre 2026.
Musée de Valence, art et archéologie 4 place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : Lundi 2026-09-17
fin : 2026-02-28
2026-09-17
Une plongée dans les abstractions de la seconde moitié du 20e siècle et du 21e siècle.
Les œuvres de Simon Hantaï, Julien Discrit, Gilles Aillaud, Hans Hartung, Anna-Eva Bergman et de Jules Olitski sont de retour avec quelques nouveautés !
Musée de Valence, art et archéologie 4 place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
English :
A plunge into the abstractions of the second half of the 20th and 21st centuries.
Works by Simon Hantaï, Julien Discrit, Gilles Aillaud, Hans Hartung, Anna-Eva Bergman and Jules Olitski are back, with a few new additions!
