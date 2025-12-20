Nouvel An 2025 au Zita de Romilly-sur-Seine

Zone Commerciale La Belle Idée Romilly-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

59

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

La Trattoria Zita vous invite à célébrer le Nouvel An 2025 lors d’une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la gastronomie italienne et de la musique.

Mercredi 31 décembre 2025

Dîner en musique avec DJ SERGIO

Menu à 59 € par personne

Menu de la soirée

Apéritif

Coupe de prosecco

Entrée

Farandole italienne des fêtes

Plat au choix

Filet de bœuf charolais, sauce aux morilles parfumée au marsala, riz façon risotto

ou

Ravioles à la langoustine, gambas grillées, sauce crustacés parfumée aux agrumes

Trou italien

Sorbet citron et limoncello

Fromages

Assortiment de fromages italiens

Dessert au choix

Maritozzo à la vanille façon profiterole

ou

Pizzetta au chocolat et pépites aux trois chocolats, réalisée par la Championne du monde de pizza sucrée

À minuit coupe de prosecco offerte

Les réservations se font exclusivement en ligne sur le site officiel

www.zita-trattoria.com 59 .

Zone Commerciale La Belle Idée Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est

L’événement Nouvel An 2025 au Zita de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise