Nouvel An 2025 au Zita de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine

Zone Commerciale La Belle Idée Romilly-sur-Seine Aube
La Trattoria Zita vous invite à célébrer le Nouvel An 2025 lors d’une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la gastronomie italienne et de la musique.
Mercredi 31 décembre 2025
Dîner en musique avec DJ SERGIO
Menu à 59 € par personne
Menu de la soirée
Apéritif
Coupe de prosecco
Entrée
Farandole italienne des fêtes
Plat au choix
Filet de bœuf charolais, sauce aux morilles parfumée au marsala, riz façon risotto
ou
Ravioles à la langoustine, gambas grillées, sauce crustacés parfumée aux agrumes
Trou italien
Sorbet citron et limoncello
Fromages
Assortiment de fromages italiens
Dessert au choix
Maritozzo à la vanille façon profiterole
ou
Pizzetta au chocolat et pépites aux trois chocolats, réalisée par la Championne du monde de pizza sucrée
À minuit coupe de prosecco offerte
Les réservations se font exclusivement en ligne sur le site officiel
www.zita-trattoria.com
Zone Commerciale La Belle Idée Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est
