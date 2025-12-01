Nouvel An 2026 à Paris : soirée O’Sullivans Pubs Paris O’sullivans Pigalle paris

Fêtez le Nouvel An 2026 à Paris dans les pubs O’Sullivans

Envie d’une soirée du Nouvel An 2026 à Paris festive, conviviale et sans prise de tête ? Les O’Sullivans Pubs Paris vous accueillent pour célébrer le passage à 2026 dans l’ambiance chaleureuse d’un pub irlandais moderne : repas gourmands, DJ sets, concerts live et animations jusqu’au petit matin.

Que vous rêviez d’un dîner de réveillon, d’une nuit de clubbing ou d’une soirée gratuite entre amis, chaque établissement propose une expérience unique pour fêter le 31 décembre comme il se doit.

Où fêter le Nouvel An à Paris ?

O’Sullivans Pigalle : concert live + DJ set jusqu’au matin, ambiance rock et clubbing au cœur de Pigalle.

: concert live + DJ set jusqu’au matin, ambiance rock et clubbing au cœur de Pigalle. O’Sullivans Grands Boulevards : repas festif suivi d’un DJ set endiablé, au cœur de Paris.

: repas festif suivi d’un DJ set endiablé, au cœur de Paris. O’Sullivans Champs-Élysées : dîner chic et soirée DJ à deux pas de la plus belle avenue du monde.

: dîner chic et soirée DJ à deux pas de la plus belle avenue du monde. O’Sullivans Bastille : menu spécial, ambiance chaleureuse et dancefloor bouillant sur la place de la Bastille.

: menu spécial, ambiance chaleureuse et dancefloor bouillant sur la place de la Bastille. Rebel Bar Châtelet : soirée gratuite, rock’n’roll, cocktails et DJ en plein cœur de Châtelet.

Réservez votre Nouvel An 2026 à Paris

Entre repas du Nouvel An, soirées payantes et soirées gratuites, les O’Sullivans sont l’un des meilleurs plans pour fêter le réveillon du 31 décembre à Paris.

Les places sont limitées : choisissez votre lieu et réservez vite sur Shotgun – O’Sullivans Pubs Paris.

Le mercredi 31 décembre 2025

de 19h00 à 06h00

payant Public adultes.

O’sullivans Pigalle 92 boulevard de clichy 75018 paris