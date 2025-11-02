Nouvel an 2026 à Vasles ! Maison du mouton Vasles

Nouvel an 2026 à Vasles !

Maison du mouton 7 Rue de la Butée Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Soirée du Nouvel An organisée par le Raquette Club Pays Ménigoutais et Le Vautebis Association Loisirs.

Menu concocté par le Dix Vingt

Animation Musicale par ambiance Marina.

Réservations jusqu’au 18 décembre. .

Maison du mouton 7 Rue de la Butée Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 36 22 04

English : Nouvel an 2026 à Vasles !

Espanol : Nouvel an 2026 à Vasles !

