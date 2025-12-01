NOUVEL AN 2026 FUN PARK COLMAR Colmar
NOUVEL AN 2026 FUN PARK COLMAR Colmar mercredi 31 décembre 2025.
NOUVEL AN 2026 FUN PARK COLMAR
11 rue curie Colmar Haut-Rhin
Début : Jeudi 2025-12-31 19:00:00
fin : 2026-01-01 05:00:00
2025-12-31
Envie d'un réveillon différent, original et surtout ultra fun ? Le Fun Park Colmar transforme votre passage en 2026 en une véritable expérience festive !
Envie d’un réveillon différent, original et surtout ultra fun ?
Le Fun Park Colmar transforme votre passage en 2026 en une véritable expérience festive !
Une soirée qui change tout
Le 31 décembre, vivez un Nouvel An hors du commun. Au programme:
– Accès aux activités en illimitées
– Cocktail dînatoire festif inclus
– Ambiance musicale
Ici, pas de stress, pas d’organisation
Vous venez, vous jouez, vous profitez. On s’occupe du reste !
Pour qui ?
Pour tous ceux qui veulent un Nouvel An vivant, fun et convivial amis, couples, familles, groupes…
Une soirée qui crée des souvenirs .
11 rue curie Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 21 18 38 contact@funparkcolmar.fr
English :
Fancy a different, original and above all ultra-fun New Year’s Eve? Fun Park Colmar will turn your passage to 2026 into a truly festive experience!
