NOUVEL AN 2026 FUN PARK COLMAR

11 rue curie Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-31 19:00:00

fin : 2026-01-01 05:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Envie d’un réveillon différent, original et surtout ultra fun ? Le Fun Park Colmar transforme votre passage en 2026 en une véritable expérience festive !

Une soirée qui change tout

Le 31 décembre, vivez un Nouvel An hors du commun. Au programme:

– Accès aux activités en illimitées

– Cocktail dînatoire festif inclus

– Ambiance musicale

Ici, pas de stress, pas d’organisation

Vous venez, vous jouez, vous profitez. On s’occupe du reste !

Pour qui ?

Pour tous ceux qui veulent un Nouvel An vivant, fun et convivial amis, couples, familles, groupes…

Une soirée qui crée des souvenirs .

11 rue curie Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 21 18 38 contact@funparkcolmar.fr

English :

Fancy a different, original and above all ultra-fun New Year’s Eve? Fun Park Colmar will turn your passage to 2026 into a truly festive experience!

L’événement NOUVEL AN 2026 FUN PARK COLMAR Colmar a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de tourisme de Colmar