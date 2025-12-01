Nouvel An 2026 | La Bellevilloise La Bellevilloise Paris

Le Nouvel An de la Bellevilloise 2026

Pour sa 3ᵉ édition avec Synestezia, la Bellevilloise ouvre ses quatre espaces et se transforme en festival immersif pour célébrer l’arrivée de la nouvelle année ✨

Plus de 50 artistes réunis pour une nuit vibrante et immersive : plongez dans les scénographies spectaculaires d’Aktopasa, dansez sur les lives explosifs de Makoto San entre bambous japonais et beat techno , la gnawa PsyWorld d’Elements of Baraka, les cuivres et rythmes brasshouse d’Acid Guru et les sonorités afro-arabiques house du multi-instrumentiste Jarl Flamar , avant de profiter d’un panel de DJ sets mêlant Electro Disco, Indie Dance et Melodic House

Participez aux attractions foraines déjantées et voyagez dans l’univers interactif robotique et cyberpunk imaginé par la compagnie Karnival

Venez vous ambiancer avec humour et liberté sur les shows drag Kings & Queens et les pépites musicales du collectif Gang Bambi

Laissez-vous surprendre par les déambulations fantasques de performers, créatures, acrobates et circassiens à tous les étages ‍♀️✨

Côté dress code, on se met sur son 31 ✨

Osez les paillettes, looks excentriques, vestes scintillantes, combinaisons fluo, lunettes futuristes, plateformes, perruques… tout ce qui fait briller la nuit et scintiller l’arrivée de 2026

Makoto San

Éléments of Baraka

Acid Guru

Jarl Flamar

Frederika

Kristofo

E-Klozion

Cirque Karnival Family and Kie

Gang Bambi

Jean Remi

Anna Volta

Luka Laligne

Esther

Armand Songe

Mme Wasabi

Enza Fragola

Versper Quinn

Venez fêter le nouvel an avec nous ! Au programme : Fanfares, Lives, Dj sets, Animations Foraines, Drag shows et Performances !

Le mercredi 31 décembre 2025

de 22h00 à 06h00

payant

41 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://shotgun.live/fr/events/nouvel-an-2026-de-la-bellevilloise https://www.facebook.com/events/1153236540340327