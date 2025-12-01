Nouvel An 2026 | La Bellevilloise La Bellevilloise Paris
Le Nouvel An de la Bellevilloise 2026
Pour sa 3ᵉ édition avec Synestezia, la Bellevilloise ouvre ses quatre espaces et se transforme en festival immersif pour célébrer l’arrivée de la nouvelle année ✨
Plus de 50 artistes réunis pour une nuit vibrante et immersive : plongez dans les scénographies spectaculaires d’Aktopasa, dansez sur les lives explosifs de Makoto San entre bambous japonais et beat techno , la gnawa PsyWorld d’Elements of Baraka, les cuivres et rythmes brasshouse d’Acid Guru et les sonorités afro-arabiques house du multi-instrumentiste Jarl Flamar , avant de profiter d’un panel de DJ sets mêlant Electro Disco, Indie Dance et Melodic House
Participez aux attractions foraines déjantées et voyagez dans l’univers interactif robotique et cyberpunk imaginé par la compagnie Karnival
Venez vous ambiancer avec humour et liberté sur les shows drag Kings & Queens et les pépites musicales du collectif Gang Bambi
Laissez-vous surprendre par les déambulations fantasques de performers, créatures, acrobates et circassiens à tous les étages ♀️✨
Côté dress code, on se met sur son 31 ✨
Osez les paillettes, looks excentriques, vestes scintillantes, combinaisons fluo, lunettes futuristes, plateformes, perruques… tout ce qui fait briller la nuit et scintiller l’arrivée de 2026
Makoto San
Éléments of Baraka
Acid Guru
Jarl Flamar
Frederika
Kristofo
E-Klozion
Cirque Karnival Family and Kie
Gang Bambi
Jean Remi
Anna Volta
Luka Laligne
Esther
Armand Songe
Mme Wasabi
Enza Fragola
Versper Quinn
Venez fêter le nouvel an avec nous ! Au programme : Fanfares, Lives, Dj sets, Animations Foraines, Drag shows et Performances !
Le mercredi 31 décembre 2025
de 22h00 à 06h00
payant
41 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
