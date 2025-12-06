Nouvel An 2026 – La plus grosse soirée à Nantes ! Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-31 23:00 – 23:59

Gratuit : non À partir de 19,99€ Adulte

Prépare-toi à vivre la plus grosse soirée de la ville pour célébrer le passage en 2026. À partir de 23h00, le Warehouse se transforme en gigantesque terrain de fête avec déco XXL, pluies de confettis, jets de CO2 et une ambiance qui montera en puissance jusqu’au bout de la nuit.Trois salles, trois ambiances, trois manières de fêter la nouvelle année : énergie club, vibes festives et tourbillons sonores pour satisfaire tous les styles et tous les publics.Venez fêter la nouvelle année dans l’un des meilleurs clubs du monde et démarrez 2026 comme il se doit : en grand, en fort et en fête.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/nouvel-an-2026-la-plus-grosse-soiree-a-nantes