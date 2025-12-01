Nouvel An 2026 Minuit à KALOKAIRI ! Hôtel de Bourgtheroulde Rouen

Nouvel An 2026 Minuit à KALOKAIRI ! Hôtel de Bourgtheroulde

À l’occasion de la nouvelle année, l’Hôtel de Bourgtheroulde vous invite au voyage avec une soirée inédite sous les étoiles des îles grecques. Entre élégance et fantaisie, plongez dans une ambiance disco façon “Mamma Mia” au cœur du bar l’Atrium, paré d’une myriade de bougainvilliers.

Au programme

– Verre d’accueil sur fond de guitare live

– Show Lollipop une performance dansée haute en couleur

– DJ set pour vous faire vibrer jusqu’à minuit et bien au-delà

Et pour ravir vos papilles, un menu exceptionnel inspiré de la Grèce saveurs ensoleillées, produits frais et découvertes culinaires à partager dans une atmosphère raffinée.

Rejoignez nous pour un rendez-vous festif où tout un chacun contribuera au voyage dress code blanc éclatant et bleu égéen rendront l’expérience mémorable !

Prolongez la soirée et profitez d’une nuit en chambre double Tradition au tarif de 299.00 € petits-déjeuners compris et accès au spa du Drap d’Or piscine 18m x 9m, sauna et hammam.

Les réservations sont ouvertes ! Dansez, riez et chantez jusqu’à MINUIT et plus encore À KALOKAIRI.

Déroulé

• 19h00 à 20h00 Cocktail de bienvenue

• 20h00 à 23h00 Dîner avec animations

• 00h00 Bonne année et Champagne

• 00h00 à 02h00 Soirée dansante

Informations & Réservations

Mercredi 31 décembre 2025

19 00

Hôtel de Bourgtheroulde, 15 Place de la Pucelle, 76000 ROUEN

Conditions de réservation

Le prépaiement de 100% est requis. La réservation sera confirmée dès la réception du règlement. L’annulation est possible jusqu’au 30/11/2025. Jusqu’à cette date, le remboursement sera effectué en bon d’achat, utilisable dans les 9 mois suivant la réservation soit le 30/08/2026. Au-delà du 30/11, aucune annulation sans frais possible.

Régimes alimentaires spécifiques veuillez nous le préciser lors de la réservation.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Un événement avec la participation du Groupe Silam. .

15 Place de la Pucelle Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 14 50 36 reservations@hotelsparouen.com

