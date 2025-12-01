Nouvel An 2026 place des Canailles bal masqué Les Docks de la Joliette Marseille 2e Arrondissement

Nouvel An 2026 place des Canailles bal masqué

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 20h. Les Docks de la Joliette 10 Place De la Joliette Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 45 EUR

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Après une édition mémorable l’année dernière, nous avons choisi d’élever la magie pour accueillir 2026 avec une soirée chic, mystérieuse et festive.

Masques vénitiens, rideaux rouges velours, chandeliers, ambiance tamisée et touches dorées. Pour ce Nouvel An 2026 , place au mystère avec un Bal Masqué d’exception.







Les portes s’ouvriront à 20h, La Place des Canailles sera complètement métamorphosé pour vous transporter dans l’ambiance des plus grands bals. Dès votre arrivée vous serez plongés dans un univers chic, raffiné et glamour avec un décor spectaculaire, le tout dans l’esprit chaleureux et convivial des canailles











Robes longues, smokings, costumes élégants, masques mystérieux… Laissez parler votre sens du style et devenez l’une des étoiles du bal masqué des Canailles











Dès 20h Un dîner festif pour bien commencer!

A votre arrivée, préparez-vous à un véritable festival de saveurs spécialement imaginé pour bien lancer la soirée. Telles que des bouchées gourmandes poire & foie gras qui fondent en bouche, crémeux de cèpes, ou encore roll au homard pour une touche résolument festive et raffinée. On vous prévoit aussi une sélection de mignardises gourmandes pour finir sur une note sucrée.

On ne vous en dit pas plus mais on vous promet un début de soirée gourmand, chaleureux et convivial… avant de faire monter la fête jusqu’au bout de la nuit.











Des surprises pour sublimer la soirée

Attendez-vous à une série de moments inattendus, de performances captivantes et d’instants qui feront scintiller cette fin d’année. Cette année, on ne se contente pas de fêter le Nouvel An… on vous prépare une soirée spectaculaire.

Un magicien prêt à glisser des touches de mystère et d’éclat tout au long de la nuit, un saxophoniste live, qui viendra sublimer l’ambiance de ses notes envoûtantes, un violoniste accompagné d’une danseuse, pour un tableau raffiné digne des grandes soirées masquées… Une soirée glamour, festive et vibrante, où l’on se laisse porter par la musique, les masques et la magie du moment.











Une ambiance encore plus festive

Pour faire vibrer et résonner votre nuit jusqu’à 4h, nos Djs fétiches vous réservent un voyage musical des années 90 à aujourd’hui, pour faire monter le rythme au fil des heures. .

Les Docks de la Joliette 10 Place De la Joliette Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

After last year?s memorable edition, we?ve decided to raise the magic to welcome 2026 with a chic, mysterious and festive evening.

