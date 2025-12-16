Nouvel An à Alavostra Entraygues-sur-Truyère
Nouvel An à Alavostra
4, avenue de la Cornélie Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Repas de fête + Concert pop rock pour clôturer cette année 2025 et entamer 2026 ave le sourire
Sylvain vous accueille dans sa fabrique d’apéritifs bio, dont une partie est emménagée en bar & salle de spectacle. Vous pourrez ainsi déguster toute sa gamme dans une belle ambiance musicale !
4, avenue de la Cornélie Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 75 02 87 18 contact@alavostra.com
Festive meal + Pop rock concert to close the year 2025 and start 2026 with a smile
