Nouvel An à Alavostra Entraygues-sur-Truyère

Nouvel An à Alavostra

4, avenue de la Cornélie Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Début : Mercredi 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Repas de fête + Concert pop rock pour clôturer cette année 2025 et entamer 2026 ave le sourire

Sylvain vous accueille dans sa fabrique d’apéritifs bio, dont une partie est emménagée en bar & salle de spectacle. Vous pourrez ainsi déguster toute sa gamme dans une belle ambiance musicale !

Plus d’infos sur Facebook ou par téléphone .

4, avenue de la Cornélie Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 75 02 87 18 contact@alavostra.com

English :

Festive meal + Pop rock concert to close the year 2025 and start 2026 with a smile

