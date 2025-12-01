NOUVEL AN À CHANAC Salle des fêtes Chanac
NOUVEL AN À CHANAC Salle des fêtes Chanac mercredi 31 décembre 2025.
NOUVEL AN À CHANAC
Salle des fêtes Quartier Vignogue Chanac Lozère
Tarif : 40 – 40 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Le comité des fêtes de Chanac vous invite à commencer l’année avec eux !
Rendez-vous à la salle des fêtes à partir de 19h30 pour passer un réveillon de folie !
Vous retrouverez un joli buffet pour régaler vos papilles.
Tarif 40€/ adulte avec 1 consommation gratuite. 20€ enfant.
Date limite de réservation 25 décembre 2025
Le comité des fêtes de Chanac vous invite à commencer l’année avec eux !
Rendez-vous à la salle des fêtes à partir de 19h30 pour passer un réveillon de folie !
Vous retrouverez un joli buffet pour régaler vos papilles Plateau de charcuterie, Boeuf de Noël à la plancha, à volonté, Croquettes & légumes à la plancha, Desserts gourmands.
Tarif 40€ avec 1 consommation gratuite (n’inclut pas les boissons pendant la soirée), 20€ pour les enfants.
Réservations au bureau de tabac Raynal, à la Maison de Tourisme et de Pays de Chanac, Gare de Chanac ou en ligne, sur HelloAsso.
Soirée animée par Cévennes Animation
Date limite de réservation 25 décembre 2025 .
Salle des fêtes Quartier Vignogue Chanac 48230 Lozère Occitanie comitedesfeteschanac045@gmail.com
English :
The Comité des fêtes de Chanac invites you to start the new year with them!
Join us at the salle des fêtes from 7.30pm for a wild New Year’s Eve party!
You’ll find a lovely buffet to tantalize your taste buds.
? Price: 40€/adult with 1 free drink. 20? per child.
Reservation deadline: December 25, 2025
L’événement NOUVEL AN À CHANAC Chanac a été mis à jour le 2025-12-09 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn