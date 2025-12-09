Nouvel an à l’écocentre Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Nouvel an à l’écocentre

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

De 19h à 20h 1h de surprises, d’improvisations et de tendresse clownesque (à prix libre).

Ensuite, on partage le repas, entre ce que vous aurez apporté et ce que Sylvaine aura préparé, il y aura de quoi tenir la nuit (buvette ouverte) Toute la soirée, musique, danse, plaisir d’être ensemble…

Pour dire adieu à l’année sous le signe du sourire, l’Écocentre ouvre sa scène à la Cie Les Bienlunés avec les clowns Pipoune, Henri et à d’autres artistes invités.

Ensuite, on partage le repas, entre ce que vous aurez apporté et ce que Sylvaine aura préparé, il y aura de quoi tenir la nuit (buvette ouverte) Toute la soirée, musique, danse, plaisir d’être ensemble… Une nuit de fête comme on les aime !

Tous les ingrédients seront réunis pour ouvrir 2026 sur la solidarité et le partage dont nous rêvons toutes et tous. .

English : Nouvel an à l’écocentre

7pm to 8pm: 1 hour of surprises, improvisations and clownish tenderness (free of charge).

Then it’s time to share a meal. Between what you’ve brought and what Sylvaine has prepared, there’ll be enough to keep you going all night (open refreshment bar).

