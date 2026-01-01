NOUVEL AN AMAZIGH L’Alimentation Générale Paris

→ Azwaw Oussadi (live)

Auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste, Azwaw Oussadi voit le jour à Paris le 23 septembre 1964. Très tôt, il marque de son empreinte la musique kabyle moderne et devient, en 1985, membre fondateur du groupe mythique IGMAN.

Azwaw joue de tout, et surtout, il joue avec le cœur. Indémodable, inspirant, généreux, Azwaw Oussadi continue de marquer la nouvelle scène kabyle : de nombreux jeunes artistes reprennent aujourd’hui ses chansons, preuve d’un héritage musical toujours vivant.

https://www.facebook.com/AzwawOussadiOfficiel/

→ Aïda (dj set)

Pour Aïda, la joie est un véritable état d’esprit. DJ passionnée et généreuse, elle partage son énergie à travers ses mix enflammés et vient réchauffer les corps et les cœurs. Son univers musical navigue entre Raï, Afrobeat, , Baile Funk, House, funk & Hip-Hop, offrant un mélange explosif qui enflamme les dancefloors.

https://www.instagram.com/dj_aiida/

→ Yane (dj set)

DJ, producteur et performeur hors pair, YANE façonne une expérience musicale inédite en mêlant ses racines Amazighes à de l’organic et de l’afro house envoûtante. Originaire de cette riche culture. Il tisse un récit sonore captivant, fusionnants chants ethniques et beats électroniques palpitants.

https://www.instagram.com/yane.music/

INFOS PRATIQUES

→ Adresse : 64 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris

Métro Oberkampf (L5) / Parmentier (L3)

→ Billetterie :

20h-23h / 10 prévente 15 sur place

23h-05h / 10 prévente 15 sur place

✨ Célébrons Yennayer, le Nouvel An berbère !

Une fête de partage, de traditions et d’espoir pour une année pleine d’abondance et de bonheur. Assegwas Ameggaz ! ✨

Le vendredi 16 janvier 2026

de 20h00 à 05h00

payant préventes concert : 10 EUR Tout public.

L'Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.alimentation-generale.net/ https://www.facebook.com/events/1385380676389368 https://www.facebook.com/events/1385380676389368



