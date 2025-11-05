Nouvel An Salle des fêtes Arbois

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salle des fêtes 1 place de Notre Dame Arbois Jura

Soirée dansante organisée par la Pétanque Arboisienne pour le réveillon de la st Sylvestre à la salle des fêtes d’Arbois.

Animé par CD MIX ANIMATION
Sur réservation avant le lundi 22 décembre/ nombre de places limitées   .

Salle des fêtes 1 place de Notre Dame Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 42 10 73 

