Nouvel An Salle des fêtes Arbois
Nouvel An Salle des fêtes Arbois mercredi 31 décembre 2025.
Nouvel An
Salle des fêtes 1 place de Notre Dame Arbois Jura
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Soirée dansante organisée par la Pétanque Arboisienne pour le réveillon de la st Sylvestre à la salle des fêtes d’Arbois.
Animé par CD MIX ANIMATION
Sur réservation avant le lundi 22 décembre/ nombre de places limitées .
Salle des fêtes 1 place de Notre Dame Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 42 10 73
English : Nouvel An
German : Nouvel An
Italiano :
Espanol :
L’événement Nouvel An Arbois a été mis à jour le 2025-10-31 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA