Nouvel An au Bistro Sortie 28 Tête de Saint Euchamp Lesménils

Nouvel An au Bistro Sortie 28

Tête de Saint Euchamp Bistro Sortie 28 Lesménils Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

35

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Venez fêter la nouvelle année au Bistro Sortie 23, dans une ambiance festive et conviviale !

Profitez d’une soirée ALL INCLUSIVE pour le repas sous forme de buffet et les boissons toute la soirée (hors champagne)

Soirée animée par un DJ, pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit ! Tout public des années 80 à aujourd’hui

Buffet de réductions d’exception composé de verrines fraîcheur et bouchées diverses et variées, toast, mignardises, mini brochettes, mini burgers, buffet d’huîtres, cakes, feuilletés, amuse-bouches, canapés raffinés … il y en aura pour tous les goûts !

Réservations obligatoires car places limitéesTout public

35 .

Tête de Saint Euchamp Bistro Sortie 28 Lesménils 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 58 17 secretariatbistro28@gmail.com

English :

Come and celebrate the New Year at Bistro Sortie 23, in a festive and friendly atmosphere!

Enjoy an ALL INCLUSIVE evening, with buffet dinner and drinks all evening (excluding champagne)

A DJ will keep you dancing all night long! For all ages, from the 80s to today

An exceptional buffet of reductions, with fresh verrines and a variety of appetizers, toasts, mignardises, mini brochettes, mini burgers, an oyster buffet, cakes, puff pastries, amuse-bouches, refined canapés… something for everyone!

Reservations essential as places are limited

L’événement Nouvel An au Bistro Sortie 28 Lesménils a été mis à jour le 2025-11-27 par OT PONT A MOUSSON