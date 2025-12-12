Nouvel An au Casino Giffaumont-Champaubert
Nouvel An au Casino Giffaumont-Champaubert jeudi 1 janvier 2026.
Nouvel An au Casino
Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 54 – 54 – 54 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-01
fin : 2026-01-01
Date(s) :
2026-01-01
Tout public
Le Chef et sa brigade vous ont concocté un menu spécial pour festoyer ensemble pour une date gourmande. Menu tout inclus avec une sélection de boissons comprises. Menu unique Sur réservation. .
Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00
English :
L’événement Nouvel An au Casino Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne