Nouvel An au Casino

Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 54 – 54 – 54 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2026-01-01

Tout public

Le Chef et sa brigade vous ont concocté un menu spécial pour festoyer ensemble pour une date gourmande. Menu tout inclus avec une sélection de boissons comprises. Menu unique Sur réservation. .

Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00

English :

L’événement Nouvel An au Casino Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne