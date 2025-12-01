Nouvel An au Domaine La Villa Montauville Montauville

Nouvel An au Domaine

La Villa Montauville D958, L’Embusade Montauville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

89

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Pour bien commencer 2026, la Villa Montauville vous propose une soirée du Nouvel An intimiste et élégante pas de foule ni de cohue, juste une ambiance conviviale, festive et pleine de bonne humeur pour terminer l’année en beauté !

Au programme

– Un menu gourmand et raffiné

– De jolies tables rondes décorées dans l’esprit des fêtes

– Un DJ pour une ambiance festive et conviviale

Apéro offert repas sur tables rones de 10 à 12 personnes, pour un vrai moment de partage

Et tout cela, en petit comité pour une atmosphère cosy et joyeuse !

Soirée réservée aux adultes menu et ambiance pensés pour un réveillon entre grands

Les réservations sont ouvertes, mais les places, elles, sont comptées !Tout public

89 .

La Villa Montauville D958, L’Embusade Montauville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 80 52 08 86 contact@domainedelavilla.fr

English :

To kick off 2026 on the right foot, Villa Montauville offers you an intimate and elegant New Year’s Eve party: no crowds or hustle and bustle, just a friendly, festive atmosphere full of good cheer to end the year on a high note!

On the program:

– A refined gourmet menu

– Attractive round tables decorated in the festive spirit

– A DJ to set the festive mood

Complimentary aperitif meals on round tables for 10 to 12 people, for a real moment of sharing

And all in a small group, for a cosy, happy atmosphere!

Adults-only evening menu and ambience designed for a New Year’s Eve among grown-ups

Reservations are now open, but places are limited!

L’événement Nouvel An au Domaine Montauville a été mis à jour le 2025-11-28 par OT PONT A MOUSSON