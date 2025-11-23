NOUVEL AN AU JOST Montpellier
NOUVEL AN AU JOST
50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault
Tarif : 19 – 19 – 59 EUR
Début : 2025-12-31
2025-12-31
Prêt(e) à vivre la soirée la plus chic et nostalgique de l’année ?
Pour le réveillon, La Boom Chic vous plonge au cœur des années 80’s, 90’s et 2000’s dans une ambiance glamour, fun et résolument festive !
Au programme
Dîner + soirée dans un cadre élégant
DJ set explosif pour danser jusqu’au bout de la nuit
Explosion à minuit pour célébrer la nouvelle année comme il se doit
Surprises & cadeaux pour pimenter la soirée
Entrée soirée (22h 02h) 19€ avec conso
Formule dîner + soirée (20h 22h) 59€
Rendez-vous à partir de 20h, le 31 décembre, au JOST pour une nuit inoubliable façon disco-chic.
Réservation 06 35 88 66 51 ou en ligne .
50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 35 88 66 51 hello@jostmontpellier.com
English :
Are you ready for the most chic and nostalgic evening of the year?
For New Year’s Eve, La Boom Chic takes you back to the 80s, 90s and 2000s in a glamorous, fun and festive atmosphere!
German :
Sind Sie bereit, den schicksten und nostalgischsten Abend des Jahres zu erleben?
La Boom Chic versetzt Sie an Silvester in die 80er, 90er und 2000er Jahre zurück, in eine glamouröse, lustige und festliche Atmosphäre!
Italiano :
Siete pronti per la festa più chic e nostalgica dell’anno?
Per Capodanno, La Boom Chic vi riporterà negli anni ’80, ’90 e 2000 in un’atmosfera glamour, divertente e decisamente festosa!
Espanol :
¿Estás preparado para la fiesta más chic y nostálgica del año?
Para Nochevieja, La Boom Chic te transportará a los años 80, 90 y 2000 en un ambiente glamuroso, divertido y decididamente festivo
