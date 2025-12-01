Nouvel An au Nhow Marseille Hôtel NHOW Marseille 7e Arrondissement
Nouvel An au Nhow Marseille
Mercredi 31 décembre 2025 de 20h à 2h. Hôtel NHOW 200 Corniche JF Kennedy Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 139 – 139 – 159 EUR
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31 02:00:00
2025-12-31
Un dîner-concert à la bougie, immersif, puis place à la fête!
Un concept artistique en 3 actes:
Acte I — L’Emerveillement
Un solo de piano de 30 minutes autour des plus grands classiques du cinéma.
Une ambiance lumineuse à la lueur de 2 000 bougies, une entrée en matière pleine d’émotion.
Acte II — L’Ascension
Les musiques s’intensifient films d’action, tango, jazz…
La salle se réchauffe, l’énergie monte, le dîner se poursuit.
Acte III — La Fête
Le pianiste rejoint sur scène une chanteuse pour une dernière session live.
ABBA et classiques de comédies musicales… Le public chante en chœur.
Puis vient le décompte 3 2 1… Bienvenue en 2026 !
La soirée continue ensuite avec un DJ set festif jusqu’au bout de la nuit.
Une signature gastronomique en 5 étapes
Un menu d’exception spécialement imaginé par nos chefs Adel Dakkar et Nicolas Preud’homme pour l’événement
Entrée raffinée
Poisson
Viande
Fromage
Dessert surprise, création inédite de notre chef Adel
Dès votre arrivée, vous êtes accueillis dans notre lounge autour d’un cocktail et d’un apéritif offerts.
Vous rejoignez ensuite une salle totalement transformée pour l’occasion, où gastronomie et performances artistiques se succèdent dans un rythme maîtrisé, naturel et immersif.
Le dîner et les différents sets musicaux s’enchaînent harmonieusement, jusqu’au passage à la nouvelle année puis au DJ set final.
Pour profiter pleinement de votre soirée, le nhow vous propose une offre exceptionnelle réservée aux convives du dîner
Chambre premium vue mer + petit-déjeuner pour 2 personnes 240 € .
Hôtel NHOW 200 Corniche JF Kennedy Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
An immersive candlelit dinner-concert, then it’s time to party!
