Nouvel An au Nhow Marseille Hôtel NHOW Marseille 7e Arrondissement

Nouvel An au Nhow Marseille

Mercredi 31 décembre 2025 de 20h à 2h. Hôtel NHOW 200 Corniche JF Kennedy Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 139 – 139 – 159 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31 02:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Un dîner-concert à la bougie, immersif, puis place à la fête!

Un concept artistique en 3 actes:





Acte I — L’Emerveillement

Un solo de piano de 30 minutes autour des plus grands classiques du cinéma.

Une ambiance lumineuse à la lueur de 2 000 bougies, une entrée en matière pleine d’émotion.







Acte II — L’Ascension

Les musiques s’intensifient films d’action, tango, jazz…

La salle se réchauffe, l’énergie monte, le dîner se poursuit.







Acte III — La Fête

Le pianiste rejoint sur scène une chanteuse pour une dernière session live.

ABBA et classiques de comédies musicales… Le public chante en chœur.

Puis vient le décompte 3 2 1… Bienvenue en 2026 !







La soirée continue ensuite avec un DJ set festif jusqu’au bout de la nuit.







Une signature gastronomique en 5 étapes

Un menu d’exception spécialement imaginé par nos chefs Adel Dakkar et Nicolas Preud’homme pour l’événement

Entrée raffinée

Poisson

Viande

Fromage

Dessert surprise, création inédite de notre chef Adel











Dès votre arrivée, vous êtes accueillis dans notre lounge autour d’un cocktail et d’un apéritif offerts.

Vous rejoignez ensuite une salle totalement transformée pour l’occasion, où gastronomie et performances artistiques se succèdent dans un rythme maîtrisé, naturel et immersif.

Le dîner et les différents sets musicaux s’enchaînent harmonieusement, jusqu’au passage à la nouvelle année puis au DJ set final.







Pour profiter pleinement de votre soirée, le nhow vous propose une offre exceptionnelle réservée aux convives du dîner

Chambre premium vue mer + petit-déjeuner pour 2 personnes 240 € .

Hôtel NHOW 200 Corniche JF Kennedy Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An immersive candlelit dinner-concert, then it’s time to party!

L’événement Nouvel An au Nhow Marseille Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille