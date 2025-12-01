Nouvel An au Sheraton New Caledonia Deva Resort & Spa Lot 33 Bourail

Nouvel An au Sheraton New Caledonia Deva Resort & Spa

Lot 33 Domaine de Deva, BP 50 Bourail Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 06:30:00

fin : 2025-12-31 01:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Célébrez le passage à la nouvelle année au Sheraton Deva ! Une soirée d’exception vous attend menu gastronomique, ambiance festive, musique et bulles à minuit !

Lot 33 Domaine de Deva, BP 50 Bourail 98870 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 20.70.00 fetes.deva@sheraton.com

English :

Celebrate the new year at the Sheraton Deva! An exceptional evening awaits you: gourmet menu, festive atmosphere, music and bubbles at midnight!

