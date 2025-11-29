Nouvel An au Txupi ! Txupinazo Dax

Nouvel An au Txupi !

Tarif : 48 – 48 – 48 EUR

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Passez votre réveillon dans une ambiance chaleureuse, festive et délicieusement basque !

Une dernière pour la route… direction 2026 ! ?

Au menu pour 48€ personne Plateau de fruits de mer Toast de foie gras Assortiment de charcuteries & tortilla Croquetas, rabas croustillants & patatas bravas Fromage de brebis Bière & vin à volonté ! *jusqu’à 23h .

Txupinazo Place de la fontaine chaude Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 20 52 pierre@groupecastillo.fr

L’événement Nouvel An au Txupi ! Dax a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Grand Dax