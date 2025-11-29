Nouvel An au Txupi ! Txupinazo Dax
Nouvel An au Txupi ! Txupinazo Dax mercredi 31 décembre 2025.
Nouvel An au Txupi !
Txupinazo Place de la fontaine chaude Dax Landes
Tarif : 48 EUR
2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Passez votre réveillon dans une ambiance chaleureuse, festive et délicieusement basque !
Une dernière pour la route… direction 2026 ! ?
Au menu pour 48€ personne Plateau de fruits de mer Toast de foie gras Assortiment de charcuteries & tortilla Croquetas, rabas croustillants & patatas bravas Fromage de brebis Bière & vin à volonté ! *jusqu’à 23h .
Txupinazo Place de la fontaine chaude Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 20 52 pierre@groupecastillo.fr
English : Nouvel An au Txupi !
