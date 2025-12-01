Nouvel an aux Saisies Front de neige des Chardons Hauteluce

Nouvel an aux Saisies

Front de neige des Chardons Avenue des JO Hauteluce Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 17:00:00

fin : 2025-12-31 21:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Une soirée exceptionnelle vous attend au cœur de la station, rythmée par des animations, de la musique, de la convivialité et une ambiance de folie pour commencer 2026 sous les plus beaux auspices.

.

Front de neige des Chardons Avenue des JO Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 90 30 info@lessaisies.com

English :

An exceptional evening awaits you in the heart of the resort, filled with activities, music, conviviality, and a magical atmosphere to start 2026 on the best possible note.

L’événement Nouvel an aux Saisies Hauteluce a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme des Saisies