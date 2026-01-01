Nouvel an berbère Salle Alliance Tinqueux

Nouvel an berbère

Salle Alliance 14 Rue Nicolas Appert Tinqueux Marne

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif enfant



Début : 2026-01-17 19:00:00

Début : 2026-01-17 19:00:00

fin : 2026-01-18 03:00:00



2026-01-17

Tout public

Venez assister à un événement exceptionnel.

Venez vous divertir, oublier les soucis et célébrer avec nous la 2976ème année du calendrier berbère !

Repas servi à 19h30 entrée traditionnelle berbère, SEKSU N YENNAYER (couscous du nouvel an) + boisson sans alcool (alcool en supplément) + dessert.

La soirée débutera à 21h avec un concert avec Belaid BRANIS.

Sur réservation. .

Salle Alliance 14 Rue Nicolas Appert Tinqueux 51430 Marne Grand Est

English : Nouvel an berbère

