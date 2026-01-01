Nouvel an berbère Salle Alliance Tinqueux
Nouvel an berbère Salle Alliance Tinqueux samedi 17 janvier 2026.
Nouvel an berbère
Salle Alliance 14 Rue Nicolas Appert Tinqueux Marne
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : 2026-01-17 19:00:00
fin : 2026-01-18 03:00:00
2026-01-17
Tout public
Venez assister à un événement exceptionnel.
Venez vous divertir, oublier les soucis et célébrer avec nous la 2976ème année du calendrier berbère !
Repas servi à 19h30 entrée traditionnelle berbère, SEKSU N YENNAYER (couscous du nouvel an) + boisson sans alcool (alcool en supplément) + dessert.
La soirée débutera à 21h avec un concert avec Belaid BRANIS.
Sur réservation. .
