Date et horaire de début et de fin : 2026-01-10 18:00 –

Azul, Demat, Bonjour,????Sam10 janvier -18h00 repas, concert à partir 21h ; Salle Festive Nantes Nord – Célébration le Nouvel An Berbère, Yennayer 2976. Reseravtions – https://berberes44.fr/repas : couscous traditionnel suivi d'un concert????Forfaits danse illimités : profitez-en sans modération Reservations :www.berberes44.fr

Salle festive Nantes Nord Nantes Nord Nantes 44300



