Nouvel An chinois 春马迎福 Fête du Cheval et du Printemps — Le Point Fort d’Aubervilliers Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers

Enfants et adultes partageront la scène pour célébrer ensemble la culture, la joie et le renouveau du printemps. Un rendez-vous festif et chaleureux, gratuit et en famille !

L’ensemble des élèves des cours adultes et enfants de l’École Lan présenteront une série de numéros d’arts scéniques : danse des Lanternes, polka, chants folkloriques chinois, danses traditionnelles, arts martiaux, danse tibétaine…

Ancienne danseuse et professeure à l’Opéra de Pékin, Lan Qiu crée l’École de danse Lan à Paris, où elle développe une pédagogie influencée par les méthodes d’enseignement des danses occidentale et asiatique, associant la rigueur de la discipline chinoise avec la liberté d’expression occidentale.

À l’occasion du Nouvel An chinois 2026, l’École de danse de Lan vous invite à un spectacle exceptionnel mêlant danse traditionnelle chinoise, musique, arts martiaux et créations modernes !

Le samedi 14 février 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit sous condition Tout public.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers



