Nouvel An Chinois 2026 au Château de la Grange Moreau Vallon-sur-Gée samedi 7 février 2026.
D68 Vallon-sur-Gée Sarthe
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-15 18:00:00
2026-02-07 2026-02-14 2026-02-28
Nouvel an Chinois 2026
Venez fêter l’ Année du Cheval. .
D68 Vallon-sur-Gée 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 6 82 59 46 24 contact@chateau-grange-moreau.com
English :
Chinese New Year 2026
German :
Chinesisches Neujahrsfest 2026
Italiano :
Capodanno cinese 2026
Espanol :
Año Nuevo Chino 2026
