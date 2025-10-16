Nouvel An Chinois 2026 au Château de la Grange Moreau Vallon-sur-Gée

Nouvel An Chinois 2026 au Château de la Grange Moreau

D68 Vallon-sur-Gée Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-14 2026-02-28

Nouvel an Chinois 2026

Venez fêter l’ Année du Cheval. .

D68 Vallon-sur-Gée 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 6 82 59 46 24 contact@chateau-grange-moreau.com

English :

Chinese New Year 2026

German :

Chinesisches Neujahrsfest 2026

Italiano :

Capodanno cinese 2026

Espanol :

Año Nuevo Chino 2026

