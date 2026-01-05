Nouvel an chinois 2026 Salle Saint Martin, 2 Rue Bernard Cathelin Montélimar

Nouvel an chinois 2026

Salle Saint Martin, 2 Rue Bernard Cathelin Place de provence, Rue de Provence Montélimar Drôme

Troisième édition du Nouvel An chinois à Montélimar un moment festif de partage autour d’une fête millénaire, héritée des traditions de nombreux peuples asiatiques, et célébrée avec les habitants locaux.

+33 6 13 89 76 94 francochinois.montelimar@gmail.com

The third Chinese New Year in Montélimar: a festive occasion to share in a thousand-year-old festival, inherited from the traditions of many Asian peoples, and celebrated with the locals.

