Nouvel An chinois 2026, place de la victoire Bordeaux, Bordeaux

Bordeaux s’apprête à célébrer le Nouvel An chinois sous le signe du Cheval de Feu

Sous le signe du Cheval de Feu, symbole d’énergie, de liberté et d’un esprit vif, Bordeaux accueillera la première grande célébration culturelle de l’année avec le Nouvel An chinois 2026.

Le dimanche 22 février 2026, la métropole bordelaise s’illuminera aux couleurs de la Chine pour célébrer l’arrivée du Nouvel An chinois, placé sous le signe flamboyant du Cheval de Feu.

Une année qui s’annonce sous le sceau de la passion, de l’ardeur et du renouveau.

Organisée conjointement par l’Association Amicale des Chinois du Sud-Ouest et le Club Passerelle France-Chine de Bordeaux, cette fête marquera le début du Festival du Printemps, symbole d’harmonie et de partage entre les cultures.

Une fête haute en couleurs dans le cœur de Bordeaux

Dimanche 22 février 2026

À partir de 14h30 – Place de la Victoire

Le programme plein de vitalité proposera :

Danse des Lions et des Dragons pour l’ouverture des festivités.

Grand défilé à travers les rues emblématiques du centre-ville : rue Sainte-Catherine, Place Saint-Projet, Place de la Comédie, Cours du Chapeau-Rouge, Quai du Maréchal Lyautey.

Final spectaculaire à 16h30 au Miroir d’eau, où les Lions et Dragons concluront cette journée en beauté.

