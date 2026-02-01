Nouvel an chinois 2026 Complexe sportif Ploufragan
Nouvel an chinois 2026 Complexe sportif Ploufragan dimanche 22 février 2026.
Nouvel an chinois 2026
Complexe sportif Allée des Glénan Ploufragan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 09:30:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
Date(s) :
2026-02-22
Venez fêter le nouvel an chinois, cheval de feu !
Ateliers de découverte le matin et démonstrations l’après-midi.
Au programme
– Tai chi chuan
– Qi gong
– Sanda
– Kung fu
– Wushu
Restauration sur place
Entrée gratuite tout public .
Complexe sportif Allée des Glénan Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 09 64 70 46
English :
