Nouvel an chinois 2026 Complexe sportif Ploufragan

Nouvel an chinois 2026

Complexe sportif Allée des Glénan Ploufragan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 09:30:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Venez fêter le nouvel an chinois, cheval de feu !

Ateliers de découverte le matin et démonstrations l’après-midi.

Au programme

– Tai chi chuan

– Qi gong

– Sanda

– Kung fu

– Wushu

Restauration sur place

Entrée gratuite tout public .

Complexe sportif Allée des Glénan Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 09 64 70 46

