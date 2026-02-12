Nouvel an chinois à The Village Villefontaine
Nouvel an chinois à The Village Villefontaine mardi 17 février 2026.
Nouvel an chinois à The Village
The Village Parc du couvent Villefontaine Isère
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-28
2026-02-17
À partir du 17 février, The Village met à l’honneur le Nouvel An chinois dans une ambiance festive et traditionnelle. Décorations, lanternes rouges et animations rythment cette période placée sous le signe de l’année le Cheval de feu.
The Village Parc du couvent Villefontaine 38090 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 95 37 01 contact@thevillageoutlet.com
English :
From February 17, The Village celebrates Chinese New Year in a festive, traditional atmosphere. Decorations, red lanterns and entertainment punctuate this period under the sign of the year: the Fire Horse.
