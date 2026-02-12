Nouvel an chinois à The Village Villefontaine

Nouvel an chinois à The Village

The Village Parc du couvent Villefontaine Isère

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-28

2026-02-17

À partir du 17 février, The Village met à l’honneur le Nouvel An chinois dans une ambiance festive et traditionnelle. Décorations, lanternes rouges et animations rythment cette période placée sous le signe de l’année le Cheval de feu.

The Village Parc du couvent Villefontaine 38090 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 95 37 01 contact@thevillageoutlet.com

English :

From February 17, The Village celebrates Chinese New Year in a festive, traditional atmosphere. Decorations, red lanterns and entertainment punctuate this period under the sign of the year: the Fire Horse.

