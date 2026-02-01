Nouvel An chinois au Talus Le Talus Marseille 12e Arrondissement

Nouvel An chinois au Talus

Samedi 14 février 2026 de 11h à 17h. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tout l’événement se déroulera au jardin.

Le Talus vous invite à célébrer le Nouvel An chinois lors d’une journée d’ouverture spéciale, organisée en collaboration avec l’association Taiowan !







Au programme une immersion dans la culture taïwanaise avec ateliers culinaires, stands culturels, jeux traditionnels et une ambiance musicale venue de Taïwan. Une belle occasion de découvrir traditions, saveurs et savoir-faire dans une atmosphère conviviale et festive.







Comme lors de nos journées d’ouverture, une vente de légumes du jardin sera proposée, ainsi qu’un repas le midi pour partager un moment gourmand et chaleureux. .

The whole event will take place in the garden.

