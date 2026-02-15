Nouvel An Chinois Bar Le terrier Brantôme en Périgord

Nouvel An Chinois

Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Une soirée dépaysante pour célébrer le Nouvel An Chinois dans une ambiance festive et originale.

Une soirée dépaysante pour célébrer le Nouvel An Chinois dans une ambiance festive et originale. .

Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 59 48 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nouvel An Chinois

An exotic evening to celebrate the Chinese New Year in a festive and original atmosphere.

L’événement Nouvel An Chinois Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-02-11 par Val de Dronne