Nouvel An Chinois Bar Le terrier Brantôme en Périgord

Nouvel An Chinois
Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
2026-02-20
Une soirée dépaysante pour célébrer le Nouvel An Chinois dans une ambiance festive et originale.
Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 59 48 61
English : Nouvel An Chinois
An exotic evening to celebrate the Chinese New Year in a festive and original atmosphere.
